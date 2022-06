Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, 29 iunie, decizional, proiectul de lege in ceea ce priveste stabilirea unor masuri referitoare la executarea sanctiunilor contraventionale aplicate pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania.Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare…

