- Politistii s-au sesizat din oficiu si au deschis un dosar penal, vineri, dupa ce membri ai AUR au intrat in sediul Primariei Timisoara. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Timis, a fost intocmit un dosar penal pentru violarea sediului profesional, in care se efectueaza cercetari…

- Ovidiu Draganescu, subprefectul cu atributii de prefect in Timis, a luat act de incidentele provocate de un grup de sustinatori AUR si Noua Dreapta, care au patruns in forta in primarie.

- „Caravana AUR”, care calatorește prin țara cu scopul declarat de a strange semnaturi pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis, a ajuns astazi și in Timiș. Liderul formațiunii, George Simion, s-a intalnit cu mitropolitul Banatului, caruia i-a mulțumit „pentru sfaturile duhovnicești pe care ni le-a…