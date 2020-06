Stiri pe aceeasi tema

- Lucratorii de politie din cadrul Serviciului de Ordine Publica, in cooperare cu specialisti din cadrul Direcției Sanitar Veterinare au desfasurat miercuri activitati specifice de prevenire si combatere a activitatilor ilicite de comert cu peste si subproduse din peste pe raza municipiului Suceava, fiind…

- La 03.06.2020, intre orele 09.00 – 12.00, in baza planului cadru de acțiune aprobat la nivelul IPJ Suceava privind combaterea activitaților comerciale ilicite cu produse petroliere, lucratorii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice impreuna cu lucratori din cadrul ISU Suceava,…

- La data de 6 mai 2020, la nivelul județului Alba, se inregistreaza 215 persoane depistate pozitiv, 152 persoane vindecate și 12 decese (la persoane infectate dar care aveau și alte afecțiuni) Marți, a fost prelucrat un numar de 561 de probe (446 in laboratorul DSP Alba și 115 in cel al SJU). In total,…

- Patru persoane au fost amendate pentru nerespectarea ordonantelor militare si alte doua pentru tulburarea linistii publice, in urma unui conflict iscat noaptea trecuta pe o strada din Techirghiol si aplanat cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale, a informat sambata Inspectoratul…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Tulcea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 3 percheziții domiciliare la persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc. 3 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. La data…

- Trei persoane din Suceava sunt cercetate de procurori, dupa ce au parasit zona de carantina instituita asupra municipiului si localitatilor limitrofe si au mers la Aeroportul din Cluj-Napoca pentru a se imbarca intr-o cursa charter spre Germania pentru a lucra in agricultura, transmite news.ro.Potrivit…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Satu Mare, echipajele mixte de polițiști, jandarmi și polițiști locali au efectuat verificari in cazul a 2563 de persoane, pentru respectarea normelor legale impuse in contextul starii de urgența, ocazie cu care au identificat 4 persoane care nu respectau…

- Patru persoane din Hincești care au revenit recent de peste hotarele țarii, au fost sancționate dur de polițiști pentru ca nu au respectat regimul de izolare la domiciliu, impus de autoritați. Acestea au fost primele amenzi aplicate in oraș.