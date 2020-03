Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede inasprirea sanctiunilor pentru apelarea abuziva a numarului unic de urgenta 112, introducandu-se si sanctiunea alternativa a prestarii unei activitati in folosul comunitatii.Proiectul de lege modifica si completeaza Ordonanta…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (A.U.R.) si Alternativa Dreapta (A.D.) considera ca Ordonanta de Urgenta privind alegerile anticipate nu respecta libertatea de asociere politica si egalitatea competitorilor electorali, si cer revizuirea profunda a legislatiei electorale. Intr-o conferinta de presa comuna…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la modificarile aduse sistemului sanitar prin ordonanta de urgenta 25 2020, spunand ca sunt in contradictie cu Constitutia si ca afecteaza dreptul la sanatate al cetatenilor romani.Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala…

- CCR a decis: ordonanta ce conditioneaza cumpararea de cartele prepay de prezentarea buletinului este neconstitutionala! Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marți, ca ordonanța de urgența referitoare la Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta si comunicatiile electronice este neconstituționala.…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, nu comenteaza, in general, deciziile politice. Arafat are o ieșire fara precedent și critica dur OUG care pune pe picior de egalitate spitalele private cu cele de stat. ”Ieri in cadrul sedintei de guvern au fost introduse in OUG destinata sectorului privat noi…

- In cursul zilei de ieri și de astazi, in urma monitorizarilor continue pe raurile Moldova, Bistrița, Bistrița Aurie și Dorna, efectuate de catre pompierii militari, impreuna cu lucratorii Sistemului de Gospodarire a Apelor Suceava și ai Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența, au fost raportate…

- Inspectorii DSP București au verificat condițiile in care se face curațenie la Spitalul „Bagdasar Arseni” și au gasit nereguli in privința spalarii mopurilor, dar au constatat și ca in depozitul de materiale al firmei de curațenie nu exista in stoc dezinfectant de nivel inalt.La solicitarea…

- Autoritatile australiene au decretat joi stare de urgenta pentru o durata de sapte zile in statul New South Wales (sud-est), a carui capitala este Sydney, unde temperaturile record favorizeaza incendii uriase, noteaza AFP preluat de agerpres. Prim-ministrul acestui stat din estul insulei continent,…