La data de 08 iulie a.c., in intervalele orare 11.00-13.30 și 19.00-21.30, polițiștii Biroului Rutier Iași au desfașurat o serie de acțiuni cu efective marite pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere generate de abateri comise de bicicliști și conducatori de trotinete, pe raza municipiului Iași. In urma activitaților, au fost aplicate 36 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 7.815 lei, dintre care: • 12 pentru abateri rutiere comise de bicicliști; • 5 pentru abateri rutiere comise de conducatori de trotinete; Spre exemplu, un tanar, de 23 ani, a fost depistat in timp…