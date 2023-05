Amenzi de zeci de mii de lei aplicate de DSP Constanta la festivalurile Grill Fest, Beach Please, Sun Waves si Bonheur

In perioada 28 aprilie ndash; 30 aprilie 2023 Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta a efectuat actiuni de control pentru verificarea conformarii la normele de igiena si sanatate publica in unitati de alimentatie publica pentru a preintampina eventuala aparitie a unor factori de risc cu impact pe sanatatea publica la festivalurile Grill Fest, Beach Please, Sun Waves si Bonheur.Potrivit reprezentantilor DSP Constanta, au fost efectuate un numar de 36 controale si au fost aplicate un num ...