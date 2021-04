Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii de la protectia consumatorilor au amendat cu peste 400.000 de lei mai multi operatori economici care vindeau produse alimentare ecologice, in urma controalelor efectuate in luna martie la nivelul intregii tari, a anuntat, miercuri, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).…

- ”Conform Hotararii propuse de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), magazinele vor fi obligate, prin lege, sa afiseze la reducerile de pret care a fost cel mai scazut pret din ultimele 30 de zile inainte de oferta, scopul Hotararii fiind sa ofere clientilor o arma impotriva ofertelor…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a confirmat la inceputul acestei saptamani ca inchiderea conturilor unor persoane fizice și juridice fara nicio justificare de catre Raiffeisen Bank Romania este o practica abuziva și ilegala. PUTEREA a semnalat, la inceputul acestui an, ca…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a castigat in instanta dosarul prin care societatea Auto Car Grup 1 SRL contesta amenda de 25.000 lei aplicata de catre comisarii institutiei, in vara anului trecut, pentru practici comerciale incorecte si omisiuni inselatoare. …

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor ANPC) avertizeaza ca pe piața din Romania au fost puse in vanzare pentru Dragobete, Marțișor sau Ziua Femeii bijuterii din aur sau cu pietre prețioase contrafacute. Metodele de sunt extrem de ingenioase și greu sesizabile, la bijuteriile din aur…

- Comisarii brasoveni de la Protectia Consumatorilor au oprit de la comercializare mai multe flacoane cu apa de colonie vanduta drept dezinfectant, a anuntat seful CRPC Brasov, Sorin Susanu. „O situatie absolut incredibila. Agenti economici care pun in pericol viata consumatorilor. Patroni care profita…

- Comisarii brasoveni de la Protectia Consumatorilor au oprit de la comercializare mai multe flacoane cu apa de colonie, vanduta drept dezinfectant, a anuntat seful CRPC Brasov, Sorin Susanu. El a aratat, intr-o postare pe Facebook, ca peste eticheta originala care indica faptul ca flaconul contine apa…

- Peste 6 milioane de lei este valoarea amenzilor aplicate de politisti, in urma controalelor care au avut loc in ultima saptamana cu privire la modul in care sunt respectate masurile de protectie sanitara. Au fost zeci de mii de actiuni la nivelul intregii tari – spun responsabili din Ministerul de Interne.…