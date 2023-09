Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi de peste 235.000 de lei au fost date de politistii de la Transporturi, in urma unei actiuni de doua zile, desfasurata la nivel national.Reprezentantii Inspectoratului General al Politiei au anuntat ca politistii de la Transporturi, impreuna cu angajati feroviari, au actionat, in zilele de 12…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au desfasurat mai multe actiuni in municipiu si in judet pe data de 3 septembrie 2023. Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au desfasurat mai multe actiuni in municipiu si in judet pe data de 3 septembrie…

- Asigurarea interventiei eficiente in situatii de urgenta, mentinerea ordinii si linistii publice, prevenirea si combaterea faptelor ilegale, cresterea gradului de siguranta rutiera si supravegherea si controlul frontierei de stat au constituit, si in cursul zilei de ieri, principalele misiuni ale efectivelor…

- La data de 23 august 2023, politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 3 Corabia, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Corabia, au retinut trei tineri cercetati pentru lipsire de libertate in mod ilegal si violare de domiciliu.Potrivit IPJ Olt, in fapt, la…

- Zeci de amenzi, permise reținute, dupa mai multe acțiuni derulate de polițiști in tot județul Luni, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Botoșani, impreuna cu cei ai Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani și Secției de Poliție Rurala nr. 3 Hlipiceni, au organizat o acțiune pentru creșterea…

- FT. La sfarsitul saptamanii, polițiștii Serviciului Rutier Prahova au desfașurat o acțiune pe raza județului, prin care s-a urmarit combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, respectiv nerespectarea regimului legal de viteza de catre conducatorii auto. In acest context, dupa cum…

- Acțiune pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala in județul Alba: Polițiștii au dat amenzi in valoare de peste 71.000 de lei. Ce nereguli au gasit autoritațile Acțiune pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala in județul Alba: Polițiștii au dat amenzi in…

- O persoana a murit și doua au fost ranite, vineri seara tarziu, in coliziunea intre o mașina și o motocicleta. Accidentul a avut loc pe DN 64, in localitatea valceana Orlești. Un autoturism condus de un barbat, de 42 de ani, din județul Valcea, a intrat in coliziune cu o motocicleta condusa de un tanar,…