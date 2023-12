Amenințări luate în serios:”Europa trebuie să se reînarmeze” Europa are o fereastra de timp de numai 5 pana la 8 ani pentru a-si creste capacitatea de aparare, inclusiv cea a industriei militare, in timp ce SUA se reorienteaza tot mai mult catre regiunea Indo-Pacifica, a estimat ministrul german al apararii Boris Pistorius intr-un interviu acordat publicatiei Welt am Sonntag, preluat sambata de agentiile Reuters si EFE. Rusia isi sporeste considerabil productia de armament pentru a sustine razboiul in Ucraina si ameninta de asemenea statele baltice, Georgia si Republica Moldova, amenintari care „trebuie luate foarte in serios”, a indicat ministrul german.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia isi sporeste considerabil productia de armament pentru a sustine razboiul in Ucraina si ameninta de asemenea statele baltice, Georgia si Republica Moldova, amenintari care "trebuie luate foarte in serios", a indicat ministrul german, intr-un interviu acordat publicatiei Welt am Sonntag, preluat…

- Europa trebuie sa se grabeasca pentru a se asigura ca se poate apara mai bine, deoarece noi amenintari militare ar putea aparea pana la sfarsitul deceniului, in timp ce atentia aliatului sau in materie de securitate, Statele Unite, se indreapta spre regiunea Indo-Pacific, a declarat intr-un interviu…

- ”Eu imi doresc ca Statele Unite sa fie principalul investitor din Romania si principalul partener economic non-UE al Romaniei si acest lucru se poate realiza. Mai mult, imi doresc ca Romania in viitor sa fie un hub pentru companiile din Statele Unite, care vor participa direct sau indirect la reconstructia…

- Ucraina a lansat marti asupra fortelor ruse rachete americane ATACMS cu raza lunga de actiune, afirma surse confidentiale ale presei preluate de Reuters. A fost prima data in cele 20 de luni de conflict cand ucrainenii au folosit ATACMS (Army Tactical Missile Systems – sisteme de rachete tactice pentru…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat marți, 3 octombrie, pe ambasadorul Republicii Moldova in Rusia pentru a protesta impotriva a ceea ce a catalogat drept "persecuția motivata politic" asupra presei de limba rusa din aceasta țara cu orientare prooccidentala, informeaza agențiile AFP și Reuters.La…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri, 29 septembrie, ca este necesar sa fie clarificate ”probleme foarte dificile” inainte ca Uniunea Europeana sa poata macar incepe negocierile asupra aderarii Ucrainei la blocul comunitar, informeaza Reuters și Agerpres . Statele din UE urmeaza…

- Carbune in valoare de cel putin 14,3 milioane de dolari produs in zonele din Ucraina anexate de Rusia a fost exportat in acest an in Turcia, tara membra NATO, potrivit datelor vamale rusesti analizate de Reuters, conform News.ro.Intre februarie si iulie 2023, aproximativ 160.400 de tone de carbune…

- Editorial semnat de Ambasadoarea SUA Kathleen KavalecRazboiul brutal al Rusiei impotriva Ucrainei a zdruncinat pacea in Europa, a facut mii de victime și a intrerupt aprovizionarea cu alimente esențiale din Ucraina catre restul lumii. Spre marele sau merit, Romania, in colaborare cu Statele Unite,…