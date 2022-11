Amenințări de atentate la Campionatul Mondial din Qatar și la Londra Dezvaluirile cutremuratoare ale șefului spionajului Israelian arata ca Iranul ar putea ataca la Campionatul Mondial din Qatar și la Londra. Iranienii ar putea organiza mai multe atacuri teroriste la Cupa Mondiala din Qatar, dar și in Londra, asta dupa ce șeful spionajului Israelian a facut mai multe dezvaluiri cutremuratoare. „ Iranul se poarta in cel mai rau, neobișnuit și șocant mod. La Londra, se pregatesc pentru un atac iranian și ei știu despre ce vorbesc. Iranul are activitați teroriste și in Statele Unite. Nu sunt convins ca lumea ințelege puterea Iranului și problema majora pe care o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluirile cutremuratoare ale șefului spionajului Israelian arata ca Iranul ar putea ataca la Campionatul Mondial din Qatar și la Londra. Iranienii ar putea organiza mai multe atacuri teroriste la Cupa Mondiala din Qatar, dar și in Londra, asta dupa ce șeful spionajului Israelian a facut mai multe…

- Iranul incearca sa obțina ajutorul Rusiei pentru a-și consolida programul nuclear, cred oficialii serviciilor americane de informații, in contextul in care Teheranul vrea sa aiba un plan de rezerva in cazul in care acordul nuclear de durata cu puterile mondiale nu se va materializa, scrie CNN . Informațiile…

- Arsenalul rus s-a diminuat in razboiul pe care Moscova il duce in Ucraina, Vladimir Putin avand nevoie „de la doi la patru ani” pentru a-și reface forțele armate la nivelul de dinaintea conflictului, a apreciat marți ministrul apararii eston, Hanno Pevkur, relateaza AFP, citata de Agerpres. Potrivit…

- In acest moment, traim cea mai periculoasa etapa a razboiului, asta pentru ca Vladimir Vladimirovici poate lua decizii iraționale, fara a mai ține cont de nimeni și de nimic. Ma indoiesc de faptul ca ar fi atat de instabil incat sa atace țari NATO, inclusiv Romania, așa cum apocaliptic se vehiculeaza.…

- Medvedev, care deține in prezent funcția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat pe Telegram un nou mesaj prin care amenința Occidentul, avertizand ca Moscova va apara teritoriile din Ucraina care vor fi incluse in Rusia in urma așa-ziselor referendumuri inclusiv prin folosirea…

- Mobilizarea parțiala anunțata de președintele Vladimir Putin este un pas previzibil care se va dovedi extrem de nepopular și care arata ca razboiul nu decurge conform planurilor Rusiei, spune consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak, intr-o declarație pentru Reuters.Oficialul de la Kiev crede…

- Istoricul Armand Gosu considera ca in ultimele trei, patru saptamani, ucrainenii au preluat initiativa strategica in acest razboi, iar contraofensiva acestora nu este cea asteptata, ei lovind depozitele de munitie, podurile si protejandu-si astfel trupele. El crede ca Putin va fi luat la intrebari de…