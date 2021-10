Stiri pe aceeasi tema

- Tânarul de 25 de ani arestat pentru asasinarea parlamentarului conservator David Amess este fiul unui fost consilier al unui fost prim-ministru al Somaliei și avea programata o întâlnire cu politicianul pe care l-a înjunghiat de mai multe ori, scrie Reuters.O sursa britanica…

- Ministrul de interne britanic Priti Patel a declarat duminica aceasta ca guvernul studiaza introducerea protectiei din partea politiei pentru deputati, dupa uciderea deputatului conservator David Amess, transmite AFP. "Trebuie sa descoperim lacunele" in ceea ce priveste dispozitivele de securitate…

- Ministrul de externe afgan dorește relatii bune cu celelalte state ale lumii, dar a evitat sa-si asume angajamente in ceea ce priveste educatia tinerelor, relateaza Reuters. „Comunitatea internationala trebuie sa inceapa sa coopereze cu noi, astfel vom putea pune capat insecuritatii si in acelasi timp…

- Ministrul de externe afgan a pledat luni pentru relatii bune cu celelalte state ale lumii, dar a evitat sa-si asume angajamente ferme in ce priveste educatia tinerelor, in pofida apelurilor comunitatii internationale de a le permite tuturor copiilor afgani sa se intoarca la scoala, relateaza Reuters, …

- Amenințarea terorista este inca in vigoare in regiunea Idlib din Siria și chiar escaladeaza in anumite zone, a declarat luni ministrul rus de externe Serghei Lavrov, dupa discuții cu omologul sau egiptean, Sameh Shourky. "Amenințarea terorista este inca in vigoare in zona de decalare Idlib…

- Politia si serviciile de informatii britanice au dejucat 31 de planuri de atacuri teroriste in ultimii patru ani, a declarat vineri Ken McCallum, directorul general al MI5, agentia britanica de contrainformatii, transmite Reuters. Majoritatea acestor planuri au fost puse la cale de extremisti…

- Exista informatii "extrem, extrem de credibile" despre un atac iminent, planificat de catre insurgenti, impotriva celor care se aduna pe aeroportul din Kabul in incercarea de a fugi din Afganistan, a declarat joi secretarul de stat britanic pentru fortele armate, James Heappey, explicand de ce Londra…

- Centrul din Spania pentru primirea refugiatilor afgani care au lucrat pentru institutii ale Uniunii Europene va avea o capacitate de 1.000 de persoane, a anuntat vineri ministrul de externe spaniol Jose Manuel Albares, potrivit Reuters. Albares a declarat pentru postul national de radio si televiziune…