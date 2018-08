Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a amendat Telekom Romania Mobile Communications (fosta Cosmote – n.r.) cu 500.000 de lei dupa ce a constatat ca serviciile sale de voce nu acopera 98% din populație, așa cum iși asumase compania potrivit licenței. Concomitent,…

- Cel puțin 98% ar trebui sa fie acoperirea cu servicii de voce a companiilor de telefonie mobila din Romania. In urma unui control a rezultat ca niciuna dintre ele nu atinge aceasta valoare. In prima jumatate a anului 2018, Autoritatea Naționala Pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM)…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, ANCOM, a organizat luni doua concursuri pentru ocuparea funcției de consilier al președintelui Sorin Grindeanu, pentru doua direcții.

- Tribunalul București a respins, ca nefondat, apelul Vodafone Romania intr-un dosar impotriva unei amenzi de 720.000 de lei primita de la Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) in iulie 2016, pentru neindeplinirea obligației de a acoperi cu rețeaua mobila…

- In 2017 s-au inregistrat 344 de incidente cu impact asupra securitatii retelelor, cele mai afectate fiind serviciile de telefonie, SMS si internetul mobil, arata un comunicat transmis miercuri de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). In 2017…