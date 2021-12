Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a sesizarilor continue adresate instituției noastre cu privire la evacuarea necorespunzatoare a deșeurilor menajere solide de la locurile de producere și colectare de pe raza municipiului Alba Iulia, DSP Alba, prin Serviciul Control in Sanatate Publica (SCSP) a efectuat miercuri, 29 decembrie…

INCA o AMENDA de 40.000 de lei pentru RER-Vest. Deficiențe in gestionarea, colectarea și indepartarea deșeurilor solide menajere din Alba Iulia, constatate de DSP

- Asocierea RER VEST & RETIM a fost avertizata de catre Direcția de Sanatate Publica Alba, ca urmare a unor articole aparute in presa online. Potrivit unor surse, un reprezentant al RER VEST & RETIM a fost invitat astazi, la sediul Direcției de Sanatate Publica Alba urmand ca inspectori din cadrul instituției…

- Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica au intocmit un raport pe care l-au transmis Ministerului Sanatații. Medicul curant a fost sancționat și a fost trasata o serie de recomandari pentru unitatea sanitara.Toate acestea dupa ce o ruda a unui pacient a facut a facut o sesizare catre Ministerul…

- ALBA: 301 cazuri COVID in ultimele 24 de ore. Incidența peste 14 la Alba Iulia și Abrud. Cazurile active, situația pe localitați Au fost confirmate de cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) vineri, 22 octombrie. De asemenea,…

- ALBA: 274 de cazuri COVID confirmate in ultimele 24 de ore. Incidența peste 13 la Alba Iulia. Situația din 19 octombrie Au fost confirmate 274 de cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) marți, 19 octombrie. Cu o zi in…

