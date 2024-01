AMENDĂ penală pentru un tânăr din Alba care a băut șapte beri, opt cocktail-uri la o petrecere și a provocat un accident rutier AMENDA penala pentru un tanar din Alba care a baut șapte beri, opt cocktail-uri la o petrecere și a provocat un accident rutier Un tanar din Blaj care a baut la o petrecere, potrivit declarației sale șapte beri și opt cocktail-uri, iar apoi s-a urcat la volan, a fost recent condamnat. Beat fiind, tanarul a pierdut controlul mașinii și a ajuns cu autoturismul intr-un șant. Magistrații Judecatoriei Blaj au optat pentru o amenda penala dupa ce au analizat […] Citește AMENDA penala pentru un tanar din Alba care a baut șapte beri, opt cocktail-uri la o petrecere și a provocat un accident rutier in… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

