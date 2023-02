Amely lanseaza primul single din cariera Iarta-mi vina Cadoul perfect de ziua artistei Amely este chiar lansarea primului ei single “Iarta-mi vina” care a luat nastere in studiourile “On Music”. “Aceasta piesa reprezinta un colt emotional din mine lucru care m-a facut sa pun foarte mult suflet in interpretarea sa. Greutatea mesajului muzical sper sa ajunga si la inimile voastre, asa cum mi-am dorit de la inceput.” ne-a declarat artista. Intrebata fiind cum percepe noul inceput ne-a spus ca piesa i-a dat curajul necesar sa ia decizia de a scoate capul pe piata muzicala romaneasca, “cu credinta ca acesta va fi marele si mult asteptatul inceput” a declarat… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

