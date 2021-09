Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Justitiei, Lucian Bode, susține ca procedura de selectie pentru ocuparea functiilor vacante de conducere din parchete „nu se poate derula pe un mandat al unui ministru interimar”. „Am vazut astazi mai consistent si foarte putin pana astazi dezbaterile in spatiul public legate…

- Cea de-a 24-a editie a Galei Tanarului Actor - HOP incepe joi, la Casa de Cultura a Studentilor din Alba Iulia, 11 tineri dansactori si cinci trupe urmand sa-si dispute Marele Premiu al competitiei. Evenimentul, care se desfasoara pana pe 4 septembrie, are ca tema "Teatru coregrafic. DansActorul ca…

- La București va avea loc acordarea, din partea Memorialului Ipotești, a Premiului pentru traducere pentru anul 2020, in cadrul activitaților de omagiere a poeților Mihai Eminescu și Nichita Stanescu, organizate de Muzeul Național al Literaturii Romane București.

- Ministerul Justiției a lansat procedura pentru selecția noului șef al DIICOT, dupa ce fosta șefa a direcției, Giorgiana Hosu, a demisionat din funcție, anul trecut. Procedura de selecție va dura, conform anunțului Ministerului Justiției, pana la jumatatea lunii septembrie. Ministerul a demarat procedura…

- Regizoarea si scenarista Agata Trzebuchowska, actrita principala din filmul “Ida”, regizat de Pawel Pawlikowski, castigator al Premiului Oscar pentru Cel mai bun film strain, va lua parte la cea de XVII-a editie a Bu...

- Provocare lansata tinerilor și studenților talentați: ”Festivalul Concurs de Muzica”. Casa de Cultura a Studenților Pitești, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, organizeaza in perioada 09.07.2021 – 30.07.2021 Festivalul Concurs de Muzica, care se va desfașura online, manifestare la care…

- Nr. 505432 din 29 iunie 2021 ACTIVITATI DE RECRUTARE SI SELECTIE A VIITORILOR OFITERI DE POLITIE Inspectoratul de Politie Judetean Bacau, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfasoara, in perioada 28.06. 11.07.2021, activitatea de recrutare si selectie a candidatilor pentru participarea la…

- Darnella Frazier, tanara in varsta de 18 ani care a filmat arestarea si moartea lui George Floyd la Minneapolis la sfarsitul lui mai 2020, publicatiile Star Tribune, The New York Times, The Atlantic si agentia Reuters au primit, vineri, premii Pulitzer, cele mai prestigioase recompense ale jurnalismului…