AMD pregăteşte rivalul pentru RTX 4090: Radeon RX 7900 XTX cu 24 GB memorie Dupa ce Nvidia a lansat placile grafice RTX 4080 si RTX 4090 , asteptam ca si AMD sa ii raspunda cu propriile placi potente. Au inceput sa apara scapari acum, iar NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti (model viitor) va avea un rival sub forma lui AMD Radeon RX 7900 XTX. Detalii gasim mai jos. AMD pregateste o versiune imbunatatita a lui Radeon RX 7900 XT, cu 24 GB memorie GDDR6 VRAM, cu un bus 384 bit si un GPU Navi 31. O scapare din trecut mentionat ca un AMD Radeon RX 790 XT nu va fi o placa grafica de top RDNA 3, dar se va lansa totusi cu o cantitate mare de memorie, 20 GB. Initial trebuia sa vedem asa… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

