Stiri pe aceeasi tema

- Dupa greva asistentelor medicale, ambulanțierii din Marea Britanie vor intra, miercuri, la randul lor in greva, alaturandu-se astfel unei mișcari sociale care afecteaza mai multe sectoare, dar fața de care guvernul ramane inflexibil. Ministrul Sanatații, Steve Barclay, s-a intalnit, marți, cu sindicatele,…

- Sindicatul a spus ca, din cauza majorarilor salariale sub rata inflatiei, a cerut lucratorilor din sapte centre de distributie germane sa intre in greve, care ar urma sa alterneze intre diferite locatii. Amazon a spus ca apelurile de greva au afectat doar cateva dintre cele 20 de centre logistice ale…

- Cele mai afectate sunt aeroporturile, caile ferate, autostrazile, oficiile poștale și spitalele. Toata lumea este in greva și nimic nu mai funcționeaza.Ultimii care au anunțat ca vor lua pauza de munca sunt oficialii de frontiera de pe aeroporturi. Adica cei care controleaza pașapoartele. Aceștia au…

- Lucratorii de la frontiera din Marea Britanie anunța o greva majora de Craciun. Se anunța aglomerație in marile aeroporturi britanice, iar The Telegraph estimeaza chiar anularea mai multor zboruri, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sute de persoane s-au adunat pe platoul din fața administrației rafinariei Rompetrol Petromidia din Navodari, la finalul turei de noapte și protesteaza impotriva deciziei companiei de a amana negocierile privind maririle salariale pana la primavara, relateaza EuropaFM . Printre revendicarile protestatarilor…

- Asistentele medicale britanice vor intra in greva pe 15 si 20 decembrie, o miscare fara precedent in 106 de ani, ilustrand gravitatea crizei sociale din Regatul Unit cu miscari sociale in multe sectoare care nu s-au mai vazut de zeci de ani, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent…

- Peste 40.000 de angajati ai sistemului feroviar britanic vor intra in greva in zilele de 13-14, 16-17 decembrie, 3-4 si 6-7 ianuarie, a anuntat RMT intr-un comunicat, dupa ce discutiile cu operatorii de trenuri s-au incheiat fara o rezolutie. ”Aceasta ultima runda de greve va arata cat de importanti…

- Asistentele de la majoritatea angajatorilor National Health Service (NHS) din Marea Britanie au votat pentru greva, a anuntat Royal College of Nursing (RCN), intr-o actiune care ameninta sa fie o perturbare majora a unui sistem de saaatate deja tensionat. RCN, care are peste 300.000 de membri, a declarat…