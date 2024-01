Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in Sectorul 6 din București, la intersecția dintre Bulevardul Timișoara cu Strada Brașov, langa Plazza Mall. O ambulanța aflata in misiune, cu sirenele activate, a intrat in coliziune cu alte doua mașini. In urma impactului, autospeciala a fost rasturnata…

- Un accident in care au fost implicate o ambulanța și doua mașini a avut loc langa Plazza Mall, in București. In urma accidentului s-au inregistrat trei victime: doi pasageri și un șofer din cele doua autoturisme.Accidentul s-a petrecut, in Sectorul 6 din București, la intersecția dintre Blv. Timișoara…

- Toți cei 379 de pasageri – intre care 8 copii – și membri ai echipajului aflați la bordul avionului Airlines care a luat foc marți pe pista Aeroportului International Haneda din Tokyo au fost salvați. Anunțul a fost facut de reprezentanții Japan Airlines. Reprezentanții Japan Airlines au declarat agenției…

- Accident grav, duminica, in apropiere de Timișoara. Un tanar a murit! La data de 17 decembrie a.c., un barbat in varsta de 27 de ani a condus un autoturism pe strada Bușteni din localitatea Ghiroda iar la un moment dat a surprins și accidentat, un barbat in varsta de 32 de ani care se deplasa pe partea…

- Un barbat a fost arestat preventiv si alti doi sunt cercetati sub control judiciar dupa ce, alaturi de doi adolescenti minori, ar fi intrat in curtea unui imobil din Sectorul 6 al Capitalei si ar fi facut scandal, spargand geamuri si provocand distrugeri la autoturisme parcate in zona. Unul dintre ei…

- Sectia 22 de Poliție din București a fost sesizata miercuri prin apel la 112 despre faptul ca in statia de autobuz Paul Teodorescu din Sectorul 6 un geamantan este abandonat langa un copac.Statia de autobuz este pe bulevardul Timisoara, vizavi de AFI Park și mall-ul AFI Cotroceni. Poliția…

- Un pieton care voia sa traverseze strada a fost lovit mortal de un autovehicul, in Sectorul 4 din Bucuresti. „Astazi, in jurul orei 11:20, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Str. Turnu Magurele. Din primele date, conducatorul unui ansamblu…

- Romania dispunea, in 2022, de 1.299.318 de locuri de parcare publice, fața de 1.275.603 in 2021 și 1.174.491 in 2020, arata analiza Inventarul Parcarilor Publice, realizata de integratorul de soluții inteligente la cheie Vegacomp Consulting. „In aceasta ediție, observam o creștere semnificativa a veniturilor…