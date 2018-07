Ambiguitatea genurilor (I) Marturisesc ca, initial, am fost iritat, daca nu chiar revoltat de nedreptatea ce i s-a facut medicului, dar, studiind mai indeaproape cazul, mi-am dat seama ca atat dr. Mackeret, cat si reprezentantii Departamentului pentru Munca si Pensii, care i-au respins cererea de angajare pe un post de evoluator la dezabilitati, inca din start s-au situat pe pozitii diametral opuse, ireconciliabile, refuzand orice forma de dialog, fapt ce a dus la adoptarea unei solutii exces (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa zeci de ani de munca, se bucura de batraneți linistite. Vorbim de varstnicii care primesc pensii mai mari, dupa ce acestea au fost valorizate. Ei sunt bucuroși ca, in sfarșit, munca le este rasplatita.

- In cadrul sedintei CL Carei din data de 3 iulie 2018 a fost votata de consilieri acordarea in folosinta gratuita a unor spatii ale Spitalului Municipal catre Casa Judeteana de Pensii. Dreptul de folosinta gratuita a fost acordat pentru o perioada de 2 ani pentru amenajarea unui Cabinet de expertiza…

- In goana disperata dupa bani, PSD ataca și cea mai oropsita categorie de romani- pensionarii. Deși, PSD a beneficiat in mare parte de sprijinul pensionariilor in alegeri, acum, cand este la guvernare PSD le ofera venin acestora. De aceasta data, cei loviți de majoritatea toxica sunt pensionarii…

- Trei lideri din Federatia Nationala Mine Energie vor fi joi la Bucuresti pentru discutii cu presedintele Casei Nationale de Pensii, pe tema prelungirii conditiilor deosebite de munca in minerit si energie. Circa opt mii de salariati din Complex...

- Munca pentru emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, care va fi moderata de Gabriela Cristea, este in toi! Prezentatoarea s-a urcat in mașina și, plina de emoții și entuziasm, s-a indreptat spre redacția emisiunii, pentru a face cunoștința cu noua echipa.

- Persoanele care nu se prezinta la munca in folosul comunitatii ar putea risca pana la doi ani pedeapsa cu inchisoarea. Asa prevede un proiect legislativ de modificare a Condului Penal, inregistrat la Senat. Se propun completari la art. 287 din Codul Penal, astfel: „Nerespectarea hotararii judecatoresti…

- "Da, e nevoie sa avem grija de pensionarii amarati si obositi de atata munca. Dar cele cateva zeci de lei cu cat se promite ca va creste pensia minima nu vor acoperi aproape deloc cresterea actuala a preturilor. Cred ca nu le vor ajunge unora nici de niste mici si-o bere saptamanal!", scrie medicul…

- Programele de masterat si doctorat ar putea deveni vechime in munca, asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii, potrivit unui proiect legislativ depus recent la Senat. Proiectul modifica art. 49 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, stabilind ca in sistemul…