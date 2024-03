Ministrul de Externe Luminița Odobescu l-a convocat duminica pe ambasadorul Rusiei, Valeri Kuzmin. „Din dispoziția ministrului afacerilor externe Luminița Odobescu, ambasadorul Federației Ruse la București, Valery Kuzmin, a fost convocat in dimineața zilei de 17 martie 2024 la sediul Ministerului Afacerilor Externe in legatura cu o serie de declarații recente ale parții ruse. Ambasadorului i-a fost transmisa nemulțumirea profunda a parții romane cu privire la maniera deformata, trunchiata și neconforma in care sunt abordate, inclusiv in comunicarea publica a Ambasadei Federației Ruse, teme importante,…