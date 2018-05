Stiri pe aceeasi tema

- Lisabona are un șarm cu care puține destinații se pot lauda. Arhitectura sa, azulejos, soarele nelipsit, atmosfera mediteraneana, în același timp aerul istoric și poveștile marilor descoperiri geografice pot fi admirate timp de câteva zile în Portugalia, țara de la marginea Peninsulei…

- Luni, 30 aprilie, delegatia Romaniei la Eurovision 2018 va decola spre Lisabona. Cu doua zile inainte de plecarea in Portugalia, delegatia Romaniei la Eurovision 2018 a sustinut o conferinta de presa. La evenimentul prezentat de vedeta TVR Sonia Argint Ionescu au participat, alaturi de trupa The Humans,…

- O persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit miercuri la un centru comercial in partea de est a Moscovei, conform informatiilor agentiei de stiri TASS, scrie Reuters. Incendiul a fost stins, conform unei surse din cadrul serviciilor de urgenta, titreaza News.ro. Agentia de stiri RIA a informat…

- Una dintre firmele celebre din Romania a anunțat, pe pagina proprie, dispariția unuia dintre magnații Romaniei. Herbert Stein, fondatorul AutoItalia și considerat rivalul lui Ion Țiriac pe piața auto din Romania, a decedat.

- Petre Apostol Dupa performanta de a se califica la Jocurile Olimpice de Tineret, la gimnastica ritmica, sportiva Denisa Stoian, de la CSM Ploiesti, va participa, din nou, la un concurs international, de data aceasta alaturi de colega sa de la clubul prahovean, Miruna Ciocirlan. Gimnastele junioare de…

- Guvernul britanic se intruneste miercuri intr-o reuniune de urgenta dupa presupusa otravire a unui fost agent rus dublu si a fiicei sale cu o substanta pe care anchetatorii cauta in continuare sa o identifice, relateaza AFP. Reuniunea Comitetul ”Cobra” – convocat in cazuri de urgenta nationala – este…

- Trupa THE HUMANS, care in semifinalele EUROVISION ROMANIA 2018 a obținut cel mai mare punctaj, 58 de puncte, este reprezentanta Romaniei la competitia internationala Eurovision, ce va avea loc in Portugalia. Asadar, cu 3277 voturi, marele caștigator al finalei Eurovision este trupa The Humans. Eurovision…

- Documentul a fost votat de 63 deputati ai PD (Partidul Democrat), PLDM (Partidul Liberal Democrat), PL (Partidul Liberal) si PPEM (Partidul Popular European), in timp ce socialistii si comunistii s-au opus si au cerut in schimb examinarea a doua proiecte privind consolidarea statutului de neutralitate…