- Ambasadorul roman in SUA Andrei Muraru a afirmat ca Romania are nevoie de o prezenta permanenta a militarilor americani, argumentand ca tara are o ”istorie indelungata si traumatizanta” in ceea ce priveste agresiunea rusa, conform Washington Post.

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, susține ca, pentru prima data de la finalul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, exista riscul izbucnirii unui razboi tradițional in Europa. „NATO nu poate privi pasiv la aceasta intensa și agresiva acumulare de trupe și de tehnica militara la granițele Ucrainei”…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, afirma ca militarii trimiși de SUA in Romania demonteaza retorica Rusiei cu privire la lipsa de solidaritate intre partenerii NATO. „Sigur ca situația aceasta de securitate reclama aceasta prezența americana sporita”, afirma Moraru, la Digi 24. „Am…

- Rusia acuza SUA ca sadește rusofobie in randul cetațenilor sai și in mai multe state din lume și a transmis ca Ucraina a fost „inundata” cu arme din SUA și NATO. „Sadind rusofobia in randul cetațenilor sai și a statelor care au aceleași concepții, vorbind despre acumularea de trupe ruse ca fiind cauza…

- Rusia a lansat marți, 25 ianuarie, noi exerciții militare in aproperea teritoriului ucrainean și in Crimeea anexata in urma cu aproape opt ani, dupa ce a denunțat faptul ca SUA au plasat in alerta mii de soldați pentru o posibila intervenție in estul Europei, relateaza AFP, citata de France 24 . 6.000…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, Andrei Muraru, s-a intalnit cu Bonnie Jenkins, subsecretar de stat pentru controlul armamentelor și securitate internaționala in cadrul Departamentului de Stat al SUA. Cei doi au discutat despre situația din regiune și despre rolul Romaniei in NATO, la doar o zi…

- ​Atunci când l-am întâlnit pentru prima oara pe președintele rus Vladimir Putin, în calitate de secretar general al NATO, a deschis discuția spunându-mi ca vrea sa desființeze alianța nord-atlantica, povestește fostul șef al NATO Anders Fogh Rasmussen, într-un editorial…

- Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca opțiunile Moscovei sunt diverse, iar ele vor depinde „de ce propuneri imi vor inainta experții militari”, intr-un raspuns oferit pentru televiziunea rusa de stat privind reacția Rusiei daca Occidentul nu ii indeplinește garanțiile de securitate cerute,…