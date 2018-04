Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind rechemarea lui Ion Vilcu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Statele Unite Mexicane, Republica Nicaragua, Republica El Salvador, Republica Costa Rica, Republica Guatemala si Republica Honduras, informeaza…

- Presa din Costa Rica vorbește despre cazul Elenei Udrea. Serviciul de imigrare a confirmat ca Elena Udrea a intrat pe 7 februarie 2018 in aceasta țara, fara a fi inregistrata și ieșirea acesteia din țara sud americana Autoritatea Locala din Consta Roca nu a confirmat statutul de imigrant…

- Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico, care asigura reprezentarea diplomatica in Costa Rica, nu a fost notificata de autoritatile din Costa Rica in legatura cu vreo cerere de acordare a statutului de azilant politic in aceasta tara formulata de Elena Udrea, informeaza Ministerul Afacerilor, potrivit…

- Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico, care asigura reprezentarea diplomatica in Costa Rica, nu a fost notificata de autoritatile din Costa Rica in legatura cu vreo cerere de acordare a statutului de azilant politic in aceasta tara formulata de Elena Udrea, informeaza Ministerul Afacerilor, intr-o…

- Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico nu a fost notificata de catre autoritatile din Costa Rica in legatura cu vreo cerere de acordare a statutului de azilant politic in aceasta tara formulata de catre Elena Udrea, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico, care asigura reprezentarea diplomatica in Costa Rica, nu a fost notificata de catre autoritatile din Costa Rica in legatura cu vreo cerere de acordare a statutului de azilant politic in aceasta tara formulata de catre Elena Udrea, a comunicat Ministerul Afacerilor…

- Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico, care asigura reprezentarea diplomatica in Costa Rica, nu a fost notificata de catre autoritatile din Costa Rica in legatura cu vreo cerere de acordare a statutului de azilant politic in aceasta tara formulata de catre Elena Udrea, a comunicat Ministerul Afacerilor…

- Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico, care asigura reprezentarea diplomatica in Costa Rica, nu a fost notificata de catre autoritatile din Costa Rica in legatura cu vreo cerere de acordare a statutului de azilant politic in aceasta tara formulata de catre Elena Udrea, a comunicat Ministerul Afacerilor…