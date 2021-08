Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a participat miercuri, 4 august 2021, la o convorbire telefonica cu Jake Sullivan, consilierul pentru securitate naționala al Președintelui SUA, alaturi de ambasadorii la Washington ai statelor din Formatul București 9 (B9).

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat, joi, ca misiunea militara a țarii sale in Afganistan “va fi incheiata la 31” august. Joe Biden a dat asigurari ca “obiectivele” in lupta contra amenintarii teroriste au fost “atinse” pe acest front. Statele Unite nu au intervenit in Afganistan in urma cu 20 de…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 672 a fost publicat Decretul pentru eliberarea din functia de consilier prezidential a lui Dan Andrei Muraru. Totodata, in acelasi monitor a fost publicat si Decretul 810 prin care Dan Andrei Muraru se acrediteaza in calitate de ambasador extraordinar…

- Este timpul ca Uniunea Europeana sa devina o putere militara globala și ca Statele Unite sa nu mai blocheze ambițiile europene in ce privește apararea – este indemnul primit de guvernul SUA de la un think-tank din Washington, foarte apropiat de administrația Biden. Este vorba de un raport al Centrului…

- Participarea presedintelui Joe Biden la Summitul B9 de la Bucuresti este un "un semnal clar cu privire la interesul manifestat de SUA fata de aceasta parte a Europei", a declarat, luni, presedintele Poloniei, Andrzej Duda. "Stim cu totii ca cel mai mare garant al pacii in lume, cel mai mare garant…