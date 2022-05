Stiri pe aceeasi tema

- O delegație formata din reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, condusa de Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne, efectueaza, in perioada 16-18 mai 2022, o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Germania, Franta si Statele Unite ale Americii ocupa primele trei locuri in topul tarilor care controleaza subgrupuri de intreprinderi din Romania, releva datele Institutului National de Statistica (INS), remis vineri AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Senatului, Florin-Vasile Cițu, a efectuat o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, in fruntea unei delegații reprezentative. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Președintele Senatului, Florin-Vasile Cițu, vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, prima efectuata in ultimii 10 ani de un președinte al Senatului Romanei, in fruntea unei delegații reprezentative. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Statele Unite ale Americii (SUA) vor dona bani R. Moldova pentru gestionarea fluxului de refugiați din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Statele Unite ale Americii apreciaza ca Rusia si Ucraina si-au mentinut intacta vasta majoritate a puterii de lupta, dupa 13 zile de la debutul invaziei ruse, a afirmat marti un inalt oficial american din sfera apararii, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Statele Unite ale Americii au autorizat un zbor charter contractat de guvernul Rusiei pentru a-i repatria pe diplomatii rusi de la Organizatia Natiunilor Unite care au fost expulzati recent pentru abuz de privilegii de resedinta, a declarat sambata un purtator de cuvant al Departamentului de Stat…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a avut, azi, 17 februarie, o intrevedere cu o delegație de oameni de afaceri din Statele Unite ale Americii (SUA), condusa de dl. Brock Pierce, un important antreprenor american, din domeniul tehnologiei și investițiilor…