- Ampla operatiune a politiei in cazul afganului ucis la Timișoara Foto: Arhiva. Poliția Timiș face apel la populație sa ajute la identificarea mai multor persoane care au fost implicate în incidentul de luni din zona Garii de Nord din Timișoara, incident în urma caruia un migrant…

- Oamenii s-ar putea testa rapid pentru a depista daca au sau nu coronavirus chiar și in farmacii. Ministerul Sanatații a facut o propunere in acest sens. Ministerul Sanatații propune ca farmaciile comunitare și oficinile comunitare rurale sa poata desfașura activitați de testare rapida antigenica pentru…

- Protestul anti-masca din Capitala nu a avut ecoul dorit la Slatina, unde sambata, 20 martie 2021, s-au adunat, cu greu, in 45 minute, cinci persoane. Anuntat drept „Rascoala din Romania“, evenimentul la care oamenii erau chemati sa „scrie istorie“, in ziua cu record de pacienti in ATI (1.324), nu a…

- Sute de persoane protesteaza, sambata in București, impotriva purtarii maștii de protecție. Oamenii stau unii in alții și nu poarta masca de protecție. La eveniment este și senatoarea Diana Șoșoaca, dar și Adriana Bahmuțeanu. Jandarmeria a transmis ca organizatorii evenimentului vor fi amendați. Protestatarii…

- Solistul Rainbow, una dintre cele mai populare și respectabile formații rock din Marea Britanie, Ronnie a cunoscut-o cu viitoarea sa soție, Corina Minda in Italia. Frumoasa, de profesie doctor stomatolog, l-a convins sa vina la București. Rockerul este nascut in Chile și stabilit de ani buni in Spania.…

- La implinirea a 100 de ani de la semnarea primului document de alianța dintre Romania și Polonia, ambasadorul polonez la București vorbește despre oportunitațile economice, in special in cadrul Inițiativei Celor Trei Mari, și strategice ale parteneriatului dintre cele doua țari.

- Criza sanitara este, intr-adevar, de aproape 1 an, o problema globala, nu doar naționala, insa in Romania, cu Vlad Voiculescu in fruntea Ministerului Sanatații, nu se face absolut nimic pentru combaterea ei. Doar prin acuzarea faptelor din trecut și cu promisiuni viitoare, prezentul nu poate fi mai…