- Pentru prima oara de la inceputul razboiului din Ucraina, liderul de la Kremlin iși exprima ingrijorarea. Ce ii da emoții lui Vladimir Putin. Declarațiile facute de președinte in cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al Rusiei. Ce il ingrijoreaza pe Vladimir Putin A trecut aproape un an și…

- Secretarul general-adjunct al NATO susține ca in ciuca evenimentelor recente, KFOR va continua sa acționeze imparțial și sa iși respecte mandatul Consiliului de Securitate al ONU, de a menține un mediu sigur și stabil in Kosovo.

- Dezvaluiri socante despre cazul de dopaj al Simonei Halep! Antrenorul romancei lanseaza acuzatii absolut devastatoare. Totul s-a aflat abia acum. CITESTE SI Guvernul schimba denumirea Politehnicii din București / Ce alte proiecte se afla pe masa premierului 08:52 840 Premiera - Se pune in discuție…

- Republica Moldova este atacata hibrid in contextul razboiului din Ucraina, a declarat joi, 18 mai, seful Guvernului de la Chisinau, Dorin Recean, la Forumul de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, organizat la Bucuresti. „Republica Moldova este atacata hibrid.La Chisinau inca nu cad rachete,…

- Premierul Rep. Moldova, Dorin Recean, va efectua in perioada 17-18 mai o vizita de lucru la București, pentru a participa la Forumul de Securitate din regiunea Marii Negre și Balcani, acolo unde va fi prezent și la un panel cu omologul din Romania.

- "Din cate imi aduc aminte, bugetul din acest an al tribunalului special a crescut cu 24 de milioane de euro. Poate fi interpretat indiferent cum, dar in esenta pare a fi o mita din partea autoritatilor americane", a spus Medvedev in timpul discursului sau la Forumul juridic international din Sankt Petersburg,…

- China va continua sa pledeze pentru negocieri intre Rusia si Ucraina, a afirmat marti, la Berlin, ministrul chinez de Externe, Qin Gang, in timp ce omologul sau german, Annalena Baerbock, a cerut retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean. „China va continua sa pledeze pentru negocieri intre…