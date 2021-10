Ambasadorul Georgiei a fost convocat la Kiev de Ministerul de Externe ucrainean in legatura cu informatiile privind arestarea fostului presedinte si lider al opozitiei din Georgia Mihail Saakasvili, transmite Reuters. Separat, un purtator de cuvant al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat ingrijorarea cu privire la arestarea fostului presedinte ucrianean si ”tonul” declaratiilor venite din Georgia. Saakasvili, care a trait in Ucraina cativa ani si a primit cetatenie ucraineana, a fost retinut vineri la sosire in Georgia, inainte de alegerile locale. In pofida faptului ca a fost…