- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a fost invitat sambata sa dea lovitura de incepere a meciulu de baseball dintre echipele Washington Nationals si Chicago Cubs, astfel fiind pregatit un eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri, iar dupa lovitura de start a ambasadorului, drapelul Romaniei…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca i-a solicitat premierului Viorica Dancila sa ii ceara ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa inceapa demersurile pentru rechemarea de la post a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, titreaza…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a avut, luni, 16 iulie 2018, o intrevedere cu presedintele Comitetului de Informatii din Camera Reprezentantilor, congresmenul republican Devin Nunes, in contextul recentelor critici ale Rusiei la adresa sistemului de aparare…

- Guvernatorul statului Nebraska, Pete Ricketts, a proclamat anul 2018 ca fiind Anul Centenarului României în statul pe care îl conduce. Potrivit unui comunicat al Ambasadei României în SUA, Pete Ricketts a emis o proclamație prin care saluta celebrarea Centenarului…