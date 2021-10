Ambasadorul Franței în Belarus părăsește țara la cererea Minsk-ului Ambasadorul francez în Belarus, Nicolas de Bouillane de Lacoste, a parasit țara dupa ce Minsk-ul i-a cerut acest lucru, a declarat duminica un purtator de cuvânt pentru AFP.



"Ministerul de externe al Belarus a solicitat ambasadorului sa plece înainte de 18 octombrie", a spus purtatorul de cuvânt al ambasadei. Ambasadorul &"și-a luat ramas bun de la personalul ambasadei&", a adaugat el. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

