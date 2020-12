Ambasador: În Republica Moldova au votat 37.632 alegători În Republica Moldova, în cele 30 de secții deschise au votat 37.632 alegatori, iar secția &"campioana&" a fost Chișinau 1, cu 3.031 votanți, spune ambasadorul României la Chișinau. &"În Republica Moldova, în cele 30 de secții deschise aici, au votat 37.632 alegatori. Secția &"campioana&" a fost Chișinau 1 (cum altfel?!), de la Secția Consulara, cu 3.031 votanți&", noteaza ambasadorul României la Chișinau, Daniel Ionița. El le transmite un mesaj tuturor alegatorilor și membrilor secțiilor de votare. &"Le mulțumesc din inima tuturor, colegilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

