Stiri pe aceeasi tema

- Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU au aprobat vineri o declaratie privind interzicerea folosirii armelor chimice, ajungand la un consens indelung subminat de razboiul din Siria, precum si de cazurile Skripal din Anglia sau Kim Jong-nam din Malaezia, transmite AFP. "Consiliul…

- Aceste tari au "furnizat in mod regulat si uneori in mod flagrant arme, fara mari eforturi de a ascunde sursa", au consemnat expertii ONU.In Libia, prada haosului si razboiului civil din 2011, dupa caderea regimului dictatorial condus de Muammar Gaddafi, maresalul Khalifa Haftar a lansat…

- Administratia de la Moscova a cerut marti seara, in cursul unei reuniuni a Consiliului de Securitate ONU, inchiderea Biroului Inaltului reprezentant al Natiunilor Unite in Bosnia-Hertegovina, deoarece considera tendentioasa activitatea institutiei, anunța MEDIAFAX.Citește și: Vești uriașe!…

- Consiliul de Securitate al ONU a pus capat marti a 15 ani de operatiuni de pace in Haiti, care vor fi continuate de o simpla misiune politica, deplangand in acelasi timp grava criza politica, economica si sociala care zguduie tara, relateaza AFP, potrivit Agerpres.In cadrul unei reuniuni a…

- Consiliul de Securitate al ONU a pus capat marti a 15 ani de operatiuni de pace in Haiti, care vor fi continuate de o simpla misiune politica, deplangand in acelasi timp grava criza politica, economica si sociala care zguduie tara, relateaza AFP. In cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate consacrata…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a indemnat miercuri Turcia la ”retinere” in operatiunea sa in Siria si ”sa nu compromita succesele realizate” impotriva Statului Islamic (SI), iar europenii au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pe tema ofensivei, relateaza AFP,…

- Franta, Regatul Unit si Germania au cerut o reuniune cu usile inchise a Consiliului de Securitate al ONU vineri, in urma ultimului test nord-coreean de racheta efectuat de pe un submarin, declara surse diplomatice pentru AFP.

- Belgia, Kuweit si Germania au cerut in mod oficial joi Rusiei sa se abtina de la blocarea prin veto la ONU a unui proiect de rezolutie 'pur umanitar' care cere instituirea unui regim de incetare a focului in provincia siriana Idlib, potrivit France Presse. 'In calitate de responsabili de dosarul…