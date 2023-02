Ambasadoarea SUA, Kathleen Kavalec, și-a prezentat scrisorile de acreditare în fața președintelui Iohannis Ambasadoarea SUA in Romania, Kathleen Kavalec, recent nominalizata de președintele Biden, a fost primita de președintele Iohannis pentru a-i prezenta scrisorile de acreditare. Intalnirea dintre șeful statului roman și ambasadoarea SUA a avut loc marți, 14 februarie 2023, la Palatul Cotroceni. „Astazi la pranz, doamna ambasador Kathleen Kavalec a prezentat scrisorile sale de acreditare Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni din Bucuresti. Doamna ambasador Kavalec a fost insotita de catre sotul sau, Mark Taplin. Au fost prezenti de asemenea David Muniz, Adjunctul Sefului Misiunii… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit, astazi, la Palatul Cotroceni, scrisorile de acreditare a unor ambasadori straini. Au fost primiti: ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii, Kathleen Ann Kavalec, ambasadorul agreat al Republicii Turcia, Ozgur Kivanc Altan, ambasadorul agreat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a primit-o, joi, pe ambasadoarea agreata a Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Ann Kavalec, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, la scurt timp dupa sosirea acesteia in tara noastra, transmite MAE. Ministrul Aurescu si ambasadoarea…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a primit-o joi, pe ambasadoarea agreata a Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Ann Kavalec, in vederea prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, la scurt timp dupa sosirea acesteia in Romania. Șeful diplomației romane a apreciat activitatea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marți, 13 decembrie 2022, o intrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București, cu prilejul incheierii, la sfarșitul lunii decembrie, a Președinției cehe a Consiliului UE. In cadrul intrevederii au fost abordate, in principal,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marți, 13 decembrie 2022, o intrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București, cu prilejul incheierii, la sfarșitul lunii decembrie, a Președinției cehe a Consiliului UE. In cadrul intrevederii au fost abordate, in principal,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken, aflat la București, a remarcat contributia de 2,5% din PIB a Romaniei pentru Aparare, anume peste cele 2% din angajament si a numit tara noastra „contributor-cheie pentru securitatea din Marea Neagra”. El a mai spus, intr-o conferinta de presa comuna cu ministrul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit marți, 29 noiembrie 2022, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, aflat in vizita in Romania, in contextul participarii la reuniunea miniștrilor de externe ai statelor membre NATO și al aniversarii, anul acesta, a 25 de ani…

- Statele Unite nu considera necesar in acest moment sa declare Rusia drept stat terorist. O astfel de decizie s-ar putea dovedi chiar contraproductiva, pentru ca ar risca sa obstructioneze trimiterea de asistenta umanitara in Ucraina si exporturile de cereale din aceasta tara, a spus luni, la Bucuresti,…