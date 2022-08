Stiri pe aceeasi tema

- Magda Palimariu, care a nascut in Norvegia pe 20 august, a ieșit ieri, 25 august, la prima plimbare cu baiețelul ei. Prezentatoarea rubricii Vremea de la Pro TV a facut și primele declarații din postura de mama. „Abia așteptam momentul asta!! Inca de cand eram insarcinata, visam cum o sa-mi scot bebelușul…

- Oficiul pentru Comert si Afaceri Economice (TEAO) din Romania al Ministerului Economiei si Industriei din Bulgaria a castigat Marele Premiu al Camerei de Comert si Industrie a Bulgariei (BCCI). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ediția a XXVIII-a a ”RIVULUS DOMINARUM” se va desfașura in perioada 23 – 25 septembrie, in Sala Sporturilor ”Lascar Pana” din municipiul Baia Mare. Expoziția de bunuri de larg consum organizata de Camera de Comerț și Industrie Maramureș va reuni zeci de expozanți din diferite domenii de activitate.…

- Miercuri, la Muzeul Brailei “ Carol I” , Uniunea Generala a Industriașilor din Romania, filiala Sud-Est, a celebrat, alaturi de parteneri, “ Ziua Internaționala a Dunarii” printr-o noua Conferința “ Dunarea Polis”. Evenimentul a fost organizat in colaborare cu Universitatea „Danubius” Galați, susținut…

- La nivelul judetului se inregistreaza peste 20.000 de cereri pentru sume neachitate, in valoare de peste 100 milioane de lei N. Dumitrescu Dupa o intrerupere de doi ani, din cauza pandemiei, cand intrevederile s-au organizat doar in spațiul online, ieri, la Ploiești, a avut loc primul seminar, cu prezența…

- Magda Palimariu este insarcinata in șapte luni și in curand va naște un baiețel, dupa cum a anunțat in revista VIVA!. Recent, ea a marturisit ca nu va naște in Romania, ci in Norvegia, acolo unde e stabilit de ani de zile soțul ei, Ionuț Eriksen. Intr-un interviu live pentru emisiunea „La Maruța”, Magda…

- Romania nu-și mai poate permite cele 42 de județe.Nu mai putem ține acest aparat administrativ. Economia reala nu-l mai poate susține. Sa nu mai fie comune sub 5000 de locuitori. Insist asupra nevoii de reorganizare administratie. S-a culcat omul in județul Tulcea și se trezește in Constanța! Am dat…

- Specialistii romani se pot implica in realizarea unor obiective industriale complexe in domeniul energiei obtinute din surse regenerabile, dar si in industriile chimica, petrochimica, a materialelor de constructii si a constructiilor de masini, a afirmat presedintele Camera de Comert si Industrie a…