Ambasada SUA din Ierusalim ii invita pe cetatenii americani sa dea dovada de "un inalt grad de vigilenta" in cazul deplasarii in teritoriile palestiniene, intr-o "alerta de securitate" difuzata joi dupa ultimele declaratii despre proiectul de anexare a unei parti din Cisiordania de catre Israel, transmite AFP. "Ambasada SUA recomanda cetatenilor americani, care locuiesc sau intentioneaza sa mearga in Cisiordania sau in Fasia Gaza sa mentina un inalt grad de vigilenta", a indicat diplomatia americana in aceasta noua "alerta de securitate". "Acte de violenta pot fi comise fara sau cu putin preaviz",…