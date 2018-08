Stiri pe aceeasi tema

- Un reprezentant al ambasadei Rusiei la București, Pavel Alekseenko, a declarat, miercuri, dupa gafa facuta de ministrului Apararii Mihai Fifor, care a spus ca la baza de la Deveselu ar fi „rachete balistice”, ca declarațiile acestuia sunt inca o dovada ca scutul este „o amenintare directa la adresa…

- Secretarul Ambasadei Rusiei in Romania, Pavel Alekseenko, susține, referitor la declarația ministrului Apararii, Mihai Fifor, potrivit careia la baza de la Deveselu sunt rachete balistice, ca e o dovada ca „scutul american din Deveselu e o amenintare directa si imediata“ la adresa securitații naționale…

- "La mai putin de 24 de ore de la declaratia facuta la Antena 3, unde a vorbit clar despre existenta rachetelor balistice de la Deveselu si, deci, i-a dat dreptate, in sfarsit, chiar daca fara sa isi fi dorit asta, presdintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin care a precizat ca scutul de la Deveselu…

- Fostul presedinte Traian Basescu a reactionat dupa gafa facuta de ministrul Apararii care a spus ca in baza militara de la Deveselu, Romania ar detine rachete balistice. Pentru aceasta declaratie, Traian Basescu ii cere sa plece din guvern deoarece astfel de greseli nu se permit spunand ca: „Mihai Fifor…

- Fostul presedinte Traian Basescu i-a cerut, miercuri, demisia ministrului Apararii, Mihai Fifor, pentru declaratia privind rachetele balistice la Deveselu, afirmand ca a devenit ”cel mai puternic aliat al Federatiei Ruse in decredibilizarea deciziilor strategice ale Romaniei, SUA si NATO”.

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, este protagonistul celei mai recente gafe din seria cu care Guvernul Dancila se menține in centrul atenției. El a declarat marți seara la Antena 3 ca Romania are in baza miliara de la Deveselu rachete... balistice. Or, in baza de la Deveselu sunt rachete interceptoare,…

- Eugen Tomac, presedintele PMP, a postat miercuri pe contul sau de Facebook un raspuns primit de la ministrul Apararii, Mihai Fifor, in care se arata ca in 2017, din cei 2% din Produsul Intern Brut (PIB) alocati apararii, ministerul a cheltuit doar 1,81%. Tomac aminteste ca presedintele SUA Donald Trump…

- "Romania a cheltuit doar 1,81% din PIB pentru aparare in 2017. Presedintele Trump ne-a reamintit ca Europa are nevoie de SUA pentru a-si asigura securitatea. Romania are nevoie, mai mult decat oricine, de SUA. Avem nevoie de garantii reale de securitate deoarece suntem granita de est a UE si NATO",…