- „Primaria Sectorului 6 are un buget de 2,065 miliarde de lei! Consilierii locali l-au votat astazi si le multumesc. Este cel mai mare din istoria Sectorului 6, dublu fata de anii precedenti. Iar jumatate din suma se va duce exclusiv pe investitii: peste un miliard de lei. Anul acesta va fi unul cu multe…

- Romania a fost laudata, in cadrul Congresului SUA, deoarece a oferit sprijin Ucrainei, la un an de la invazie, conform unei postari pe pagina de Facebook a Ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii. “Sprijinul acordat de Romania Ucrainei incepand din februarie 2022, cand a debutat razboiul de…

- Programarea nu mai este un domeniu specific varstei adulte, ci a inceput sa fie accesibila și copiilor, inca de la cele mai fragede varste. Scrierea de cod este o provocare pentru minte, indiferent de varsta. A scrie cod este un exercițiu ce dezvolta nu doar aplicații web, ci și mintea celui care o…

- Ambasada Romaniei la Washington anunța organizarea, in 2023, a unei serii de evenimente de diplomație publica de anvergura, parte a programului intitulat „Romania-SUA un parteneriat pentru viitor: celebram talentul romanesc”. Programul va fi organizat dupa modelul celui de anul trecut, iar pentru atingerea…

- Toate zborurile din Statele Unite ale Americii au fost suspendate miercuri din cauza unei defecțiuni la sistemul informatic al Administrației Federale a Aviației. FAA a anunțat ca lucreaza la restabilirea sistemului NOTAM care avertizeaza piloții cu privire la potențialele pericole de pe o ruta de…

Ambasada Romaniei in SUA anunta ca schimburile comerciale dintre Romania si Statele Unite ale Americii au atins, in primele zece luni din acest an, 4.09 miliarde de dolari, anunța News.ro.

Șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a efectuat o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, in perioada 31 octombrie – 9 noiembrie, transmite Statul Major al Apararii.

- Moment cheie? Trei miliarde de dolari (plus inca alte 50 de milioane) investiți de Statele Unite centrala atomo-nucleara de la Cernavoda, chiar in ziua alegerilor pentru congresul american. Retehnologizarea Reactorului 1 și construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda, finanțate prin Exim-ul Statelor…