Ambasada Finlandei are un consulat onorific la Sibiu

Ambasada Finlandei are incepand de vineri un consulat onorific la Sibiu, condus de Elena Lotrean, directoarea Scolii Primare Romano-Finlandeze din oras. Consulatul a fost inaugurat de catre ambasadorul Finlandei, Paivi Pohjanheimo. "Atributiile de consul onorific sunt destul de specifice, in primul rand, de promovare a tarii pe care o reprezint, Finlanda, in spectrul cultural, economic si in special educational, cel in care ma pricep cel mai bine. Apoi diverse aspecte administrative", a declarat consulul onorific al Finlandei la Sibiu, Elena Lotrean. Lotrean conduce o scoala in care invata 57…