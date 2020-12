Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Stelian ȚURLEA James Olson a studiat dreptul la Universitatea Iowa, dupa care a fost recrutat de Central Intelligence Agency. A servit vreme de treizeci de ani in Direcția Operațiunilor a CIA, cea mai mare parte in operațiuni peste hotare. Dupa care a ajuns profesor, impreuna cu soția sa, Meredith,…

- SUA ar putea finanta investitii in energie in Romania Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman. Foto: Agerpres. SUA ar putea finanta investitii în energie în România, inclusiv extractia gazelor din Marea Neagra. Un acord cu tara noastra privind cooperarea pentru proiectele…

- Eximbank USA finanțeaza proiecte de 7 mld. dolari in Romania. Americanii vor sa construiasca reactoarele 3 și 4 de la Cernavoda și sa scoata gazele din Marea Neagra Eximbank USA ar putea finanta proiecte de investitii in energie in Romania, inclusiv in ceea ce priveste extractia de gaze din Marea Neagra,…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a subliniat marti ca Statele Unite vor continua sa sprijine evolutia Romaniei ca "lider la nivel regional si european", el transmitand un mesaj video in care a felicitat poporul roman la sarbatorirea a 102 ani de la Ziua Marii Uniri. "In numele…

- Statele Unite si India au semnat marti, la New Delhi, un acord-cheie in domeniul militar si au convenit intensificarea cooperarii lor in regiunea indo-pacifica pe fondul tensiunilor cu China, transmite dpa. 'Sunt bucuros sa spun ca Statele Unite si India fac pasi pentru cooperarea impotriva tuturor…

- Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a anunțat ca ministrul Economiei, Virgil Popescu, se va intalni, vineri, la Washington, cu secretarul Departamentului de Energie, pentru un acord de cooperare interguvernamentala care prevede recondiționarea unui reactor de la Cernavoda. „Maine (vineri-n.r.),…

- China a cerut miercuri Statelor Unite sa renunte la mentalitatea de tipul "Razboi Rece" prin oprirea atacurilor si acuzatiilor neprovocate impotriva Beijingului, acuzandu-l totodata pe secretarul de stat american Mike Pompeo ca creeaza deliberat o confruntare politica. Pompeo a vizitat marti Japonia…

- Investițiile straine în China au depașit în primele cinci luni ale anului 2020 investițiile chineze în strainatate, o consecința a barierelor ridicate de state pentru a se proteja, potrivit unui studiu al firmei de consultanța Baker McKenzie publicat vineri și citat de AFP. De…