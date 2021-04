Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile imobiliare realizate in Romania in primul trimestru din 2021 au ajuns la 98 milioane de euro, in scadere cu 19% fata de volumul tranzactionat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit raportului trimestrial al companiei de consultanta imobiliara CBRE, potrivit news.ro. “Investitiile…

- "Comisia a aprobat astazi, 23 martie, construirea unui drum expres intre orasele Craiova si Pitesti. UE va contribui, prin intermediul politicii de coeziune, cu 726 de milioane de euro la crearea noii legaturi, de 121 km, dintre cele doua orase. Proiectul, care face parte din reteaua transeuropeana…

- Documentarul romanesc colectiv, regizat de Alexander Nanau, este primul film romanesc nominalizat vreodata la premiile Oscar, reușind, de fapt, o dubla nominalizare: la categoria „cel mai bun documentar”,...

- Intr-un interviu acordat mai multor publicații din intreaga lume, intre care și Libertatea, regizorul Zack Snyder, creator al unor filme mitice cu supereroi, de la Watchmen la Batman, Superman și Wonder Woman, și soția sa Deborah, producatorul peliculelor, au povestit cum au ajuns sa refaca, la cererea…

- Iunie va fi o luna importanta pentru HBO Max, serviciul de streaming al celor de la AT&T avand deja doua evenimente planificate. Alaturi de extinderea in 39 de tari din America Latina si Caraibe, tot in luna iunie va debuta si versiunea cu reclame a acestui serviciu. Versiunea cu reclame nu va fi gratuita,…

- Creșteri impresionante au raportat și principalele platforme de streaming pentru filme și seriale. De exemplu, numarul de abonați a sarit de 200 de milioane la Netflix, iar caștigurile din 2020 au depașit 2.7 miliarde de dolari.Tot pe un trend ascendent s-au situat și principalele companii internaționale…

- Anul 2020 a fost marcat de o crestere masiva a serviciilor video-on-demand, cu venituri de 11,6 miliarde de euro. In urma cu zece ani, a fost inregistrat un venit de 388,8 milioane de euro. Cresterea a venit din serviciile video-on-demand (SVOD) cu abonament, care au inregistrat venituri de 9,7 miliarde…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca lucreaza cu companiile farmaceutice pentru a se asigura ca vaccinurile sunt livrate europenilor. Conform acesteia, Pfizer-BioNTech va asigura livrarea a 75 de milioane de doze suplimentare in al doilea trimestru din 2021, adica in perioada aprilie-iunie.…