Amazon nu mai vinde conţinut digital pe Android Incepand de la 1 iunie, intra in vigoare a noua regula Google, care prevede ca toti dezvoltatorii de aplicatii pentru Android trebuie sa plateasca comision pentru serviciile oferite prin Play Store. Pana acum, Google si-a permis sa faca anumite exceptii pentru diverse companii, cum era si cazul Amazon. Aceste companii beneficiau de un tratament special, fiind exceptate de la plata comisionului. Din exact acest motiv, Amazon vindea pana acum continut digital prin aplicatiile sale de Android, dar nu si prin cele de iOS, acolo unde Apple nu i-a oferit acest statut. De la 1 iunie, pentru ca statutul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

