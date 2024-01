„SĂ CREȘTEM FRUMOS PRIN BASCHET”

Federatia Romana de Baschet anunță lansarea proiectului cu titlul “Să creștem sănătos” – Ediția a II-a din cadrul Programului “NEXT GENERATION”, inclus in FIBA PLUS STRATEGY AND PLANNING. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sporirea numărului de practicanți de baschet; Obiectivul specific al proiectului reprezintă… [citeste mai departe]