Stiri pe aceeasi tema

- Amazon este acuzata ca i-a pacalit pe consumatori sa se aboneze la seriviciul platit Amazon Prime si ca, in mod deliberat, a facut dificila renuntarea la acest abonament, transmite Reuters.

- Autoritatea americana din domeniul concurentei (FTC) a demarat miercuri o actiune in justitie impotriva Amazon.com, acuzand cel mai mare retailer online din lume ca i-a pacalit pe consumatori sa se aboneze la seriviciul platit Amazon Prime si ca, in mod deliberat, a facut dificila renuntarea la acest…

- Autoritatea americana din domeniul concurentei (FTC) a demarat miercuri o actiune in justitie impotriva Amazon.com, acuzand cel mai mare retailer online din lume ca i-a pacalit pe consumatori sa se aboneze la seriviciul platit Amazon Prime si ca, in mod deliberat, a facut dificila renuntarea la acest…

- Comisia Federala pentru Comerț (FTC) din Statele Unite a acuzat miercuri Amazon ca a inșelat milioane de consumatori sa plateasca fara consimțamantul lor pentru serviciul de livrari premium din care face parte și Prime Video, platforma de streaming a companiei, relateaza Reuters.

- Departamentul american al Transporturilor a anuntat ca BA nu a oferit “rambursari in timp util pasagerilor” pentru zborurile la care a renuntat sau pe care le-a reprogramat catre si dinspre Statele Unite. Departamentul Transporturilor sustine ca a primit peste 1.200 de plangeri in acest sens. BA a respins…

- Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a decis sa plaseze „sub supraveghere” ratingul AAA al Statelor Unite, cel mai ridicat posibil, din cauza riscului unei incapacitati de plata, potrivit unui comunicat. Aceasta decizie „reflecta tensiunile politice care impiedica rezolvarea problemei, cum ar…

- Guvernul Ciuca discuta in ședința de miercuri un memorandum care prevede deschiderea in premiera in Romania a unei unitați americane de investigații criminale transfrontaliere, potrivit agendei executivului, scrie G4Media. Romania va fi reprezentata de Ministerul Afacerilor Interne, iar SUA – de mai…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat duminica, la reuniunea G7, un nou pachet de ajutor militar de 375 de milioane de dolari pentru Ucraina si i-a spus presedintelui Volodimir Zelenski ca Statele Unite fac tot posibilul pentru a intari apararea Ucrainei in razboiul cu Rusia.