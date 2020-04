Amânarea la plată a creditelor în contextul pandemiei Covid-19 Pe fondul ingrijorarilor publice cu privire la capacitatea debitorilor de a plati ratele in contextul starii de urgența instituite pe teritoriul Romaniei, pe 30 martie 2020, a intrat in vigoare Ordonanța de Urgența nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitați pentru creditele acordate de instituțiile de credit și instituții financiare nebancare din Romania anumitor categorii de debitori (“OUG 37/2020”). Aceasta vine și in contextul clarificarilor Bancii Naționala a Romaniei din 24 martie 2020 potrivit carora amanarea la plata legata de pandemia Covid – 19 nu va atrage reclasificarea creditului… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Este o chestiune importanta sa intelegem ca aceasta facilitate nu este un cadou nemeritat, este un ajutor pe care oamenii il primesc pe buna dreptate pentru ca s-a intamplat ceea ce s-a intamplat. Nu trebuie sa existe profitori aici. Pe de alta parte, eu cred ca, daca cineva poate plati ratele in…

- Comitetul de Supraveghere al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de urgenta, a clarificat modul in care bancile si IFN-urile din Romania trebuie sa aplice reglementarile in vigoare in contextul pandemiei cu COVID 19. Astfel, BNR va face uz de flexibilitatile cadrului normativ astfel incat…

- Articol de opinie de Andrei Burz-Pinzaru, Managing Partner, și Geanina Stingaciu, Associate la Reff & Asociații De o maniera poate contraintuitiva, condițiile de criza ar putea duce la accelerarea adoptarii unor soluții inovatoare, prin folosirea intensiva a tehnologiei pentru a raspunde problemelor…

- Deși piața locala nu este guvernata de contracte dintre cele mai sofisticate, in cea mai mare parte acestea cuprind o clauza privind forța majora la secțiunea finala, in categoria „Diverse”. Clauzele tipice reiau limbajul folosit de Codul civil, indicand drept cauze de forța majora acele evenimente…

- Durata creditului va fi extinsa in concordanța, pentru a pastra același nivel pentru ratele lunare, au adaugat reprezentanții bancii. ”Pentru clienții persoane fizice care resimt un impact direct și de durata prin circumstanțe ca pierderea locului de munca sau probleme grave de sanatate, vom proceda…

- Problemele economice par a fi cea mai mare spaima care se arata dupa ce epidemia de coronavirus COVID-19 se va potoli sau va trece. Urmarile pentru foarte multe afaceri in care sunt angrenați milioane de romani pot fi catastrofale și de aceea este foarte important ca masuri adecvate sa fie adoptate…

- Reprezentantii Bancii Transilvania au comunicat intr-un mesaj transmis clientilor care detin astfel de carduri urmatoarele: „Dorim sa te scutim de drumuri la banca si extindem perioada de gratie la cardul tau (..) pana in luna mai. Astfel, nu mai ai obligatie de plata in lunile martie si aprilie.…