Stiri pe aceeasi tema

- Maryliss a lansat o piesa noua care poarta titlul „Mii de șoapte“, melodia mixata și masterizata de Ovidiu Dodo Moldovan avand parte de un videoclip realizat de Timișoara Film Society. „Este o piesa la care s-a lucrat foarte mult in studio și care a fost o adevarata provocare pentru noi, fiindca nu…

- Rapperii Magnat si Feoctist au lansat o noua producție muzicala, dedicata moldovenilor din diaspora. Piesa „Londra” este insoțita de un videoclip emoționant, in care se pune accent pe trairile oamenilor ce și-au lasat familia, prietenii acasa, fiind nevoiți ca sa plece la munca in strainatate, pentru…

- Hai sa fim sinceri: Harry Styles a unul din artiștii tinerei generații care face o muzica extrem de buna. Ne demonstreaza de fiecare data, cu fiecare single, faptul ca e din ce in ce mai bun. Ca vinul, cum s-ar spune. De data aceasta Harry Styles a lansat „Golden”, cu un videoclip filmat in Italia,...…

- Grupul britanic Gorillaz a lansat piesa „The Pink Phantom”, colaborare cu muzicianul Elton John si rapperul 6lack, acesta fiind cel mai recent single din seria „Song Machine”, care a debutat la inceputul acestui an, potrivit news.ro.Albumul „Song Machine: Season One” al grupului va fi lansat…

- Mara Doseanu, un copil de doar 10 ani din Oradea, și-a lansat primul videoclip. Este vorba de piesa „Mi se face dor”, compusa de Gabriel Baruța. Piesa se bucura de mare succes. La nici o zi de la lansare, clipul are peste 3.500 de vizualizari. Coregrafia piesei a fost realizata de colegii Marei, de…

- Formația timișoreana Dincolo de Ziduri a lansat recent un nou videoclip la piesa „Hai Sus“, melodie care a caștigat primul loc in cadrul Bega Music Festival 2019. In cursul acestui an, formația a mai lansat un single acompaniat de un videoclip la piesa „Lux Vincit“, iar printre aparițiile lor recente…

- Diva pop din Ucraina, NK (Anastasia Kamenskykh), a carei piesa populara ‘Peligroso’ a ajuns in top Billboard, a lansat ulterior piesa ‘Elefante’ care a adunat peste 100 de milioane de vizualizari pe YouTube, iar acum NK lanseaza albumul ‘Eclectica’ care include si hit-ul ‘Elefante’. Titlul ‘Eclectica’…

- Artistii Irina si Serghey Kovalsky, la aniversarea de 10 ani de dragoste, au lansat piesa „Любовь как в сериале” „PREMIERA! Videoclip nou Uraaa!!! Dragostea este ca in serial! Speram sa va placa! Clipul a fost filmat in cinstea aniversarii noastre! 10 ani de la prima intilnire”, a notat Irina pe rețele…