Stiri pe aceeasi tema

- Florin Calinescu nu se uita la bani cand vine vorba de placerile lui! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” celebrului actor și au surprins dovada ca nu ține cont de sume atunci cand iese la cumparaturi. Imagini rare cu omul de televiziune.

- Dan Chișu este foarte responsabil atunci cand vine vorba de sanatatea lui. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare. Cum iși petrece actorul timpul liber.

- Cristina Dorobanțu, in varsta de 32 de ani, a devenit cunoscuta odata cu apariția la „Bravo, ai stil!”, iar ulteori a devenit prezentatoare TV la Kanal D. Vedeta se menține intr-o forma de invidiat, iar acum a dezvaluit micul ei secret. Mai mult, ea a recunoscut ca exista un obiect sfand de care nu…

- Amalia Enache a ajuns la spital in aceasta dimineața și a fot operata de urgența. Aceasta a avut probleme la bila și a trebuit sa fie scoasa. Prezentatoarea a postat cateva fotografii, dar și un mesaj pe rețelele de socializare și a spus ca este in afara oricarui pericol.

- Amalia Enache, internata in spital, joi, 16 februarie. Prezentatoarea de la postul PRO TV a fost supusa unei intervenții chirurgicale, dupa ce a acuzat dureri teribile. A crezut ca era pe cale sa sufere un infarct, dupa cum a marturisit chiar ea. In ce stare se afla acum știrista și cand urmeaza sa…

- Mihai Margineanu are prieteni generoși cand vine vorba de bani! Cantarețul știe in ce cercuri de prieteni sa se invarta și alaturi de cine sa iasa in oraș, astfel incat sa fie rasfațat. Paparazzii Spynews.ro au fost cu camerele de filmat pe el și au dovada ca artistul nu duce lipsa de oameni care sa…

- Mugur Mihaescu este un barbat care nu se uita la bani! Se pare ca atunci cand vine vorba de tehnologie, actorul și soția lui nu pun preț pe lucrurile materiale, astfel ca iși cumpara tot ce le potfește inima. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele lor și au surprins fiecare moment cu cei doi indragostiți…

- Amalia Enache a trecut recent printr-o situație neașteptata, intr-o benzinarie. Invitata in emisiunea „La Maruța”, de la Pro TV, prezentatoarea Știrilor Pro TV de seara a povestit cu lux de amanunte ce i s-a intamplat. Vineri, 27 ianuarie, Amalia Enache și Alma, fiica ei, au fost invitatele Adelei Popescu,…