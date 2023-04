Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de sarbatoare in familia Biei Adam și asta pentru ca mama ei, Mikey, iși sabatorește ziua de naștere astazi. Cele doua au participat impreuna la America Express, pe Drumul Aurului, și au dat ce au avut mai bun pentru a ajunge cat mai departe in competiție, iar acum ele sarbatoresc impreuna zilele…

- Pe 11 martie 2023, Amalia Ceterașu a adus pe lume gemeni și se pare ca artistul, impreuna cu soția sa, sunt in cautarea unei bone care sa stea cu micuții. Cantarețul de muzica populara a psotat un mesaj pe Instagram in care anunța ca iși dorește ca in perioada urmatoare sa gaseasca pe cineva care sa…

- Este zi de sarbatoare in familia lui Tzanca Uraganu! Mama Alinei Marymar, Geta, iși sarbatorește ziua de naștere astazi. Cu ocazia acestei zile speciale, iubita celebrului cantareț de manele i-a transmis un messj emoționant celei care i-a dat viața. Iata ce a postat vedeta pe rețelele personale de socializare,…

- Amalia Ceterașu a devenit mama pentru a doua oara in urma cu puțin timp, iar soția lui o Vasilica Ceterașu a adus pe lume doi baieți perfecți sanatoși. Amalia Ceterașu a transmis un mesaj emoționant imediat dupa naștere și a postat o fotografie emoționanta cu micuții ei.

- Cu toții știm ca Adriana Bahmuțeanu traiește o frumoasa poveste de dragoaste alaturi de logodnicul ei. Ce mesaj emoționant a transmis vedeta pe o rețea de socializare cu ocazia zilei de naștere a lui George Restivan.

- Vladuța Lupau are toate motivele sa se simta o femeie implinita din toate punctele de vedere. Ce mesaj emoționant i-a transmis vedeta iubitului ei, Adi Rus, cu ocazia zilei de naștere, chiar daca nu a putut sa ii fie alaturi.

- Este zi de sarbatoare in familia Deliei Matache și asta pentru ca frumoasa artista iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Celebra cantareața a implinit frumoasa varsta de 41 de ani, iar cu ocazia acestei zile speciale, Andra i-a transmis un mesaj emoționant și a publicat și o fotografie.

- Zi de sarbatoare in casa lui Tavi Clonda! Mama artistului iși aniverseaza astazi ziua de naștere. Ce mesaj emoționant a postat soțul Gabrielei Cristea pentru femeia care i-a dat viața cu aceasta ocazie. Ce imagini a postat cantarețul.