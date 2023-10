Stiri pe aceeasi tema

- La cea de-a 5-a editie a Festivalului Deliciilor Dulci, care s-a desfașurat in centrul orașului Sfantu Gheorghe, județul Covasna, intre 6 și 8 octombrie, a... The post Kurtoskalacs-record, lung de 20 de metri, pregatit la Sf. Gheorghe appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Marea sa pasiune i-a pus capat vieții. Anna Gutu, alpinista americanca in varsta de 32 de ani, a murit lovita de o avalansa in timp ce incerca sa ajunga pe varful Shisha Pangma din Tibet, la 8.027 de metri deasupra nivelului marii. Sambata dupa-amiaza au avut loc doua avalanse mari, la 7.600 si la 8.000…

- Tragedie uriașa in lumea alpinismului, care a pierdut-o pe Anna Gutu, una dintre figurile emblematice ale acestui sport.Americanca, in varsta de 32 de ani, si-a pierdut viata dupa ce a fost lovita de o avalansa in timp ce incerca sa ajunga pe varful Shisha Pangma, al 14-lea cel mai inalt munte de pe…

- Sambata, 7 octombrie, in jurul orei 13.00, polițiștii Secției 7 Suciu de Sus au fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca, o persoana ar fi cazut de pe remorca unui tractor. In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari efectuate, s-a stabilit faptul ca, un barbat de 55 de ani a decedat,…

- Doi alpinisti si-au pierdut viata, unul a fost grav ranit si alti doi sunt dati disparuti in urma unei avalanse pe muntele Shishapangma din China, in regiunea autonoma Tibet, a anuntat presa locala, preluata de agentia EFE. Avalansa s-a produs sambata dupa-amiaza la o altitudine de 7.600 de metri,…

- Atletul suedez Arman Duplantis a stabilit un nou record mondial la saritura cu prajina in cadrul finalei Diamond League. Competiția se desfașoara la Eugene (Oregon, SUA). Duplantis a trecut de bara ridicata la o inalțime de 6,23 metri. El și-a depașit propria performanța (6,21 metri), stabilita in iulie…

- Un barbat din judetul Dambovita, suspectat ca a infiintat o cultura de canabis intr-o zona impadurita, a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de risc si detinerea de droguri de risc pentru consum propriu.

- Specialiștii din lumea tenisului sunt șocați. David Popovici nu a reușit sa-și apere medalia de aur din proba de 200 de metri liber, din finala Campionatului Mondial de Natație, și nu a terminat nici macar pe podium. Cel mai duri au fost jurnaliștii de El Mundo Deportivo care au amintit ca sportivul…