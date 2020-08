Am uitat să fim ecologiști în timpul pandemiei Avioanele au ramas la sol din cauza pandemiei, acest lucru reducand considerabil emisiile, zgomotul și poluarea. Insa acum carantina s-a incheiat și, pe masura ce suntem din nou liberi sa calatorim și sa ne deplasam, alte aspecte ale vieții s-au agravat. Cumparaturile online (cu ambalajele sale in exces), maștile și manușile de unica folosința, fabricarea... Read More Post-ul Am uitat sa fim ecologiști in timpul pandemiei apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luna de miere in timpul pandemiei! Unde a plecat Prințesa Beatrice dupa nunta Prințesa Beatrice și proaspatul ei soț, Edoardo Mapelli Mozzi, au plecat in luna de miere. Nu au ales vreo destinație exotica, ci s-au limitat la una mai apropiata, insa cu puternic parfum se romatism. Este vorba despre Franța.…

- Un nou studiu, publicat in jurnalul Science, sugereaza ca zgomotul seismic a scazut in perioada restricțiilor asociate pandemiei de COVID-19. Planeta Pamant nu a vibrat la fel de mult ca de obicei intre lunile martie si mai ale acestui an, potrivit oamenilor de stiinta, scrie Agerpres.

- Alegerile locale vor avea loc in 27 septembrie și nimeni nu garanteaza ca in acea perioada virusul Covid-19 va „slabi” sau va fi mai puțin activ, așa ca Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) evalueaza secțiile de votare și solicita luarea tuturor masurile necesare pentru prevenirea raspandirii virusului…

- Va avea loc o expoziție virtuala a pictorului Petru Galiș, „despre spațiul limitat și pasarile care au uitat cum se zboara“, in timpul pandemiei de coronavirus. Expoziția „live” va avea loc la Timișoara, dupa ce restricțiile instituite in timpul pandemiei vor permite acest lucru.

- In timp ce unele țari ridic restricțiile sociale, experții in sanatate mintala observa un fenomen emergent: anxietatea dupa izolare. Cei care se vor afla inca in izolare se tem de ceea ce se va intampla atunci cand carantina va fi ridicata. „Va fi incomod pentru majoritatea dintre noi”, spune Akanksha…

- Arthur Reymond, ocupantul locului 589 in clasamentul ATP, nu e un nume de rezonanța in circuitul masculin, insa ultimul sau gest i-a atras un val de laude. Aflat in izolare, tenismenul francez in varsta de 21 de ani a reabilitat in intregime un teren de tenis aflat in vecinatatea casei sale. Alaturi…